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  4. Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 09:36 |
1325
5

Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон

Продажа игроков и деньги от УЕФА

11 октября 2023, 09:36 |
1325
5
Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон
ФК Шахтер

«Шахтер» на официальном сайте поделился информацией о своих финансовых показателях по итогам сезона 2022/23. Клуб указал свои доходы от продажи и аренды игроков, а также деньги за выступления в еврокубках.

Клуб указывает, что по итогам прошлого сезона его доход (доход – это все деньги, полученные клубом, расходы в этой цифре не учитываются) составил почти 6 миллиардов гривен – 5,9 млрд.

В эту цифру входят деньги от продажи и аренды игроков (4,1 млрд гривен), выплаты от УЕФА и ФИФА (1,6 млрд гривен) и коммерческая деятельность (357 миллионов гривен).

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига финансы
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Xvalenok03
Интересно что доходы в гривнях указаны.
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+1
Ivan Vismutenko
Так это грн, а не длр.)
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0
Alexander Киев
Тепер чекаємо таку інформацію від ФК ОПЗЖ Суркісня
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0
Vbolivalnyk-Peter
Цікаво би було побачити усю фінансову інформацію (прихід, витрати, податки, благочинність (якщо є і на що)....) і не тільки Шахтаря, а й усіх клубів УПЛ...
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0
c_a_p2
А які витрати? Чи секрет?
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0
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