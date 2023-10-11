Почти 6 миллиардов гривен. Шахтер рассказал о своих доходах за сезон

«Шахтер» на официальном сайте поделился информацией о своих финансовых показателях по итогам сезона 2022/23. Клуб указал свои доходы от продажи и аренды игроков, а также деньги за выступления в еврокубках.

Клуб указывает, что по итогам прошлого сезона его доход (доход – это все деньги, полученные клубом, расходы в этой цифре не учитываются) составил почти 6 миллиардов гривен – 5,9 млрд.

В эту цифру входят деньги от продажи и аренды игроков (4,1 млрд гривен), выплаты от УЕФА и ФИФА (1,6 млрд гривен) и коммерческая деятельность (357 миллионов гривен).