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  4. Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Англия
11 октября 2023, 09:30 |
1175
0

Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ

Ховард Уэбб согласен, что Ман Сити должен был остаться в меньшинстве

11 октября 2023, 09:30 |
1175
0
Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В топ-матче минувшего тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:0) гости должны были оставаться в меньшинстве еще в первом тайме после подката Матео Ковачича, однако арбитр показал ему только желтую карточку.

Более того, судья не показал ему второе предупреждение после еще одного похожего подката. Глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб признал ошибки своих подопечных.

«Если бы арбитр показал ему красную, то все сделал бы правильно. И я считаю, что позже Ковачичу повезло, что он не получил вторую желтую».

«Но в первом случае VAR решил не вмешиваться, а ситуации с желтыми карточками система не пересматривает момент» – сказал Уэбб.

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Арсенал Лондон Арсенал - Манчестер Сити Манчестер Сити Ховард Уэбб Матео Ковачич чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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