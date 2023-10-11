Ковачича должны были удалять. Судьи признали ошибку в топ-матче АПЛ

В топ-матче минувшего тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» (1:0) гости должны были оставаться в меньшинстве еще в первом тайме после подката Матео Ковачича, однако арбитр показал ему только желтую карточку.

Более того, судья не показал ему второе предупреждение после еще одного похожего подката. Глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб признал ошибки своих подопечных.

«Если бы арбитр показал ему красную, то все сделал бы правильно. И я считаю, что позже Ковачичу повезло, что он не получил вторую желтую».

«Но в первом случае VAR решил не вмешиваться, а ситуации с желтыми карточками система не пересматривает момент» – сказал Уэбб.