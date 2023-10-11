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WTA
11 октября 2023, 08:40 | Обновлено 11 октября 2023, 08:48
423
0

Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чжэнчжоу

11 октября 2023, 08:40 | Обновлено 11 октября 2023, 08:48
423
0
Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

11 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против 10-й сеяной Донны Векич из Хорватии (№21 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Чжэн – Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№18 WTA) или Петры Мартич (№45 WTA).

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Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Донна Векич
Источник Sport.ua
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