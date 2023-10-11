Леся Цуренко – Донна Векич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№43 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против 10-й сеяной Донны Векич из Хорватии (№21 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Чжэн – Саккари. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№18 WTA) или Петры Мартич (№45 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА