Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 октября 2023, 07:20 | Обновлено 11 октября 2023, 07:25
333
0

Ангелина Калинина – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чжэнчжоу

11 октября 2023, 07:20 | Обновлено 11 октября 2023, 07:25
333
0
Ангелина Калинина – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде основы украинка сыграет против 39-летней экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой (№369 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Чжэн Циньвень (№24 WTA) или Марии Саккари (№6 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?
Киченок и Никулеску проиграли в первом матче на турнире в Чжэнчжоу
Людмила Киченок стартовала с победы на турнире в Чжэнчжоу
Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Вера Звонарева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе
Теннис | 10 октября 2023, 16:57 2
Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе
Баранка во 2-м сете. Марченко обыграл Новака на турнире в Братиславе

Илья в двух партиях справился с австрийцем на челленджере в Словакии

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Бокс | 10.10.2023, 10:50
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Футбол | 10.10.2023, 15:50
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Футбол | 11.10.2023, 01:41
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Александр АЛИЕВ: «Иногда Милевскому уже дают в руки телефон»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 5
Футбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Вот ведь, Блинд!
Вот ведь, Блинд!
09.10.2023, 13:55 1
Футбол
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
10.10.2023, 07:20 5
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
10.10.2023, 22:47
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем