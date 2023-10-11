Ангелина Калинина – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во втором раунде основы украинка сыграет против 39-летней экс-второй ракетки мира Веры Звонаревой (№369 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Чжэн Циньвень (№24 WTA) или Марии Саккари (№6 WTA).

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