Два украинских футболиста близки к триумфу в чемпионате Литвы с Паневежисом

Команда «Паневежис» из одноименного городе близка к триумфу в чемпионате Литвы 2023.

В Литве национальный турнир проходит по системе весна-осень. Перевес «Паневежиса» над «Жальгирисом» составляет 9 очков, причем преследователю из Вильнюса осталось провести три игры.

Таким образом, «Паневежису» для чемпионства нужно набрать всего один балл в 5 матчах, и тогда команда вместе с национальным титулом получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2024/25.

За «Паневежис» выступают украинские футболисты Артем Щедрый и Роман Мирошник.

30-летний вингер Артем Щедрый является воспитанником Динамо. Выступал за команды Динамо-2, Волынь, Звезда, Александрия, Олимпик, Днепр-1, Ингулец, Кривбасс, Левадия (Эстония) и Простеев (Чехия).

29-летний защитник Роман Мирошник начал футбольный путь в Луганске. Он играл за Сталь Алчевск, Металлург Донецк, Авангард Краматорск и Верес Ровно.

Чемпионат Литвы 2023. Турнирная таблица