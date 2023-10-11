Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинских футболиста близки к триумфу в чемпионате Литвы с Паневежисом
Другие новости
11 октября 2023, 03:43 | Обновлено 11 октября 2023, 04:12
96
0

Два украинских футболиста близки к триумфу в чемпионате Литвы с Паневежисом

За «Паневежис» выступают украинцы Артем Щедрый и Роман Мирошник

11 октября 2023, 03:43 | Обновлено 11 октября 2023, 04:12
96
0
Два украинских футболиста близки к триумфу в чемпионате Литвы с Паневежисом
Sport.ua. Стадион в Паневежисе

Команда «Паневежис» из одноименного городе близка к триумфу в чемпионате Литвы 2023.

В Литве национальный турнир проходит по системе весна-осень. Перевес «Паневежиса» над «Жальгирисом» составляет 9 очков, причем преследователю из Вильнюса осталось провести три игры.

Таким образом, «Паневежису» для чемпионства нужно набрать всего один балл в 5 матчах, и тогда команда вместе с национальным титулом получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов 2024/25.

За «Паневежис» выступают украинские футболисты Артем Щедрый и Роман Мирошник.

30-летний вингер Артем Щедрый является воспитанником Динамо. Выступал за команды Динамо-2, Волынь, Звезда, Александрия, Олимпик, Днепр-1, Ингулец, Кривбасс, Левадия (Эстония) и Простеев (Чехия).

29-летний защитник Роман Мирошник начал футбольный путь в Луганске. Он играл за Сталь Алчевск, Металлург Донецк, Авангард Краматорск и Верес Ровно.

Чемпионат Литвы 2023. Турнирная таблица

По теме:
Итоги Q4 Лиги конференций. Тайсон оформил дубль за ПАОК, Кендзера сыграл
Год без клуба. Литовский Ритеряй объявил о подписании воспитанника Шахтера
Результаты Q4 Лиги конференций. Динамо подарило фору в 1 мяч Бешикташу
чемпионат Литвы по футболу Жальгирис Вильнюс Артем Щедрый Роман Мирошник
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Бокс | 10 октября 2023, 10:50 9
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона

Бывший чемпион уверен, что Энтони Джошуа легко бы победил Железного Майка

Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 10 октября 2023, 15:05 13
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг

Британец уверен, что это был Эвандер Холифилд

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10.10.2023, 13:09
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Баскетбол | 10.10.2023, 22:01
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Без шансов в Стамбуле. Прометей без сопротивления проиграл Бешикташу
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Футбол | 10.10.2023, 23:43
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Экс-игрок Шахтера нарушил правила движения и остался без водительских прав
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 29
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
Ракета остается на вершине. Ронни О'Салливан удачно стартовал в Китае
10.10.2023, 00:59 1
Снукер
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 32
Футбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 3
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем