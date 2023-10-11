Молодежная сборная Украины продолжает в Люксембурге подготовку к матчу квалификации Евро-2025 U-21 против команды этой страны.

Молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше), возглавляемая испанцем Унаи Мельгосой, начала квалификацию к Евро-2025 U-21 месяц назад, 12 сентября, с победы в номинально домашнем матче, состоявшемся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии (1:0).

В группе F выступают Англия, Сербия, Украина, Северная Ирландия, Азербайджан и Люксембург. Именно с Люксембургом сине-желтые должны встретиться в следующем поединке. Матч состоится 12 октября во втором по населению городе Люксембурга, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Третий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболова арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

ВИДЕО. Украинская молодежка продолжает подготовку к матчу в Люксембурге