Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ
Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 01:27 | Обновлено 11 октября 2023, 01:39
28
0

Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ

11 октября представители клубов обсудят судейство в лиге с арбитрами

11 октября 2023, 01:27 | Обновлено 11 октября 2023, 01:39
28
0
Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ
УЕФА

Вице-президент «Кривбасс» Артем Гагарин сообщил о встрече между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ:

«На собрании будут присутствовать Лучано Лучи и Никола Риццоли, поэтому уверены, что она будет конструктивной и все мы услышим ответы на актуальные вопросы. Надеемся, нас тоже услышат».

Встреча между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ состоится 11 октября в онлайн-режиме.

По теме:
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мы всем доказываем, что присутствие рф недопустимо»
Игорь ЖАБЧЕНКО: «Победа над Подольем доказала, что Нива умеет держать удар»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин судейство Комитет арбитров УАФ Лучано Лучи Никола Риццоли
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе
Футбол | 10 октября 2023, 23:59 0
ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе
ФОТО. Собрались все. Сборная Украины провела тренировку в полном составе

Украинская команда готовится к матчам квалификации Евро-2024

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 10.10.2023, 15:05
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Леннокс Льюис назвал лучшего бойца, с которым когда-либо выходил на ринг
Минай извинился за проступок своего игрока Голуба
Футбол | 10.10.2023, 18:26
Минай извинился за проступок своего игрока Голуба
Минай извинился за проступок своего игрока Голуба
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10.10.2023, 21:37
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
09.10.2023, 23:59 1
Бокс
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
10.10.2023, 10:35 32
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
09.10.2023, 22:56 7
Футбол
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 53
Футбол
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
Кипер Лацио, который забил на 90+5 в ЛЧ, отказался от вызова в сборную рф
10.10.2023, 20:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем