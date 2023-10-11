Украина. Премьер лига11 октября 2023, 01:27 | Обновлено 11 октября 2023, 01:39
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Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ
11 октября представители клубов обсудят судейство в лиге с арбитрами
11 октября 2023, 01:27 | Обновлено 11 октября 2023, 01:39
28
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Вице-президент «Кривбасс» Артем Гагарин сообщил о встрече между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ:
«На собрании будут присутствовать Лучано Лучи и Никола Риццоли, поэтому уверены, что она будет конструктивной и все мы услышим ответы на актуальные вопросы. Надеемся, нас тоже услышат».
Встреча между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ состоится 11 октября в онлайн-режиме.
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