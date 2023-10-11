Подтверждена дата встречи между клубами УПЛ и Комитетом арбитров УАФ

Вице-президент «Кривбасс» Артем Гагарин сообщил о встрече между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ:

«На собрании будут присутствовать Лучано Лучи и Никола Риццоли, поэтому уверены, что она будет конструктивной и все мы услышим ответы на актуальные вопросы. Надеемся, нас тоже услышат».

Встреча между представителями клубов УПЛ и Комитетом арбитров УАФ состоится 11 октября в онлайн-режиме.