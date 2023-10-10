Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Горжусь тем, что являюсь частью Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри изъявил желание и дальше тренировать клуб, а также назвал своих футбольных кумиров.

«Я рад быть частью «Ювентуса», быть частью этой большой семьи. У меня еще есть большое желание выигрывать трофеи с этим клубом. Моим кумиром среди тренеров всегда был Марчелло Липпи, он всегда был для меня ориентиром, он практичный наставник. Среди футболистов я бы выделил Мишеля Платини, я за ним наблюдал еще в детстве, он был моим кумиром», – сказал Аллегри.

В этом сезоне «Ювентус» неплохо стартовал в Серии А. В 8 матчах на счету «старой синьоры» 5 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Эти результаты позволяют клубу занимать 3-е место в турнирной таблице, отставая всего на 4 очка от идущего 1-м «Интера».

Ранее главный акционер «Ювентуса» рассказал о доверии к главному тренеру команды.