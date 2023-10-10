Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Горжусь тем, что являюсь частью Ювентуса»
Италия
10 октября 2023, 22:52 | Обновлено 10 октября 2023, 23:58
68
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Горжусь тем, что являюсь частью Ювентуса»

Наставник туринского клуба хочет и дальше тренировать команду

10 октября 2023, 22:52 | Обновлено 10 октября 2023, 23:58
68
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Горжусь тем, что являюсь частью Ювентуса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри изъявил желание и дальше тренировать клуб, а также назвал своих футбольных кумиров.

«Я рад быть частью «Ювентуса», быть частью этой большой семьи. У меня еще есть большое желание выигрывать трофеи с этим клубом. Моим кумиром среди тренеров всегда был Марчелло Липпи, он всегда был для меня ориентиром, он практичный наставник. Среди футболистов я бы выделил Мишеля Платини, я за ним наблюдал еще в детстве, он был моим кумиром», – сказал Аллегри.

В этом сезоне «Ювентус» неплохо стартовал в Серии А. В 8 матчах на счету «старой синьоры» 5 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Эти результаты позволяют клубу занимать 3-е место в турнирной таблице, отставая всего на 4 очка от идущего 1-м «Интера».

Ранее главный акционер «Ювентуса» рассказал о доверии к главному тренеру команды.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Филиппо Индзаги возглавил аутсайдера Серии А
МОУРИНЬО: «Существует антимоуриньонизм. А моуриньонизм – это стиль жизни»
Президент Наполи: «Я приму решение по Руди Гарсии в нужное время»
Массимилиано Аллегри Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Футбол | 10 октября 2023, 22:47 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»

Наставник «Карпат» рассказал о запрете участия российских сборных (U-17)

Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Бокс | 09 октября 2023, 23:59 1
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего
Майк Тайсон назвал нокаут, которым он гордится больше всего

Американец вспомнил свое наследие

Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10.10.2023, 21:37
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Известны стадионы будущего Евро-2028
Футбол | 10.10.2023, 15:29
Известны стадионы будущего Евро-2028
Известны стадионы будущего Евро-2028
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10.10.2023, 10:35
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 53
Футбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 3
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 30
Футбол
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
10.10.2023, 15:50 28
Футбол
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
Ларри Холмс назвал супертяжа современности, который бы нокаутировал Тайсона
10.10.2023, 10:50 9
Бокс
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
09.10.2023, 22:52 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем