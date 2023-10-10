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  4. MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Лига чемпионов
10 октября 2023, 22:20 | Обновлено 10 октября 2023, 22:30
839
4

MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?

С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц

10 октября 2023, 22:20 | Обновлено 10 октября 2023, 22:30
839
4
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
УЕФА

Видеосервис MEGOGO принял решение о повышение стоимости максимальной подписки.

С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц.

Ранее подписка составляла 299 грн в месяц. Акционная цена со скидкой равна 179 грн в месяц (на 2 года – 164 грн в месяц).

MEGOGO транслирует футбольные матчи чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, национальных чемпионатов Италии, Испании и Франции.

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MEGOGO Лига чемпионов
Источник MEGOGO
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BekXan
За сруським кораблем
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+4
igor shmuylo
так можно все смотреть через интернет по ливе тв онлайн . и все показывает 
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0
samird
Я хочу подивитись футбол, а мене змушують сплачувати за кучу непотрібного мені лайна. І ще й просять доплатити. При цьому я регулярно не можу подивитися цікаві мені (та й всім українським вболівальникам) матчі АПЛ. Порозганяйте вже зі штату своїх шльондр та гламурних недалеких хлопчиків і запросіть спеців.
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0
Mr Voevudskiy
Слава пиратам!
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0
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