MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?

Видеосервис MEGOGO принял решение о повышение стоимости максимальной подписки.

С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц.

Ранее подписка составляла 299 грн в месяц. Акционная цена со скидкой равна 179 грн в месяц (на 2 года – 164 грн в месяц).

MEGOGO транслирует футбольные матчи чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, национальных чемпионатов Италии, Испании и Франции.