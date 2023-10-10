Лига чемпионов10 октября 2023, 22:20 | Обновлено 10 октября 2023, 22:30
839
4
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц
10 октября 2023, 22:20 | Обновлено 10 октября 2023, 22:30
839
4
Видеосервис MEGOGO принял решение о повышение стоимости максимальной подписки.
С 1 ноября 2023 года максимальная подписка будет стоить 369 грн в месяц.
Ранее подписка составляла 299 грн в месяц. Акционная цена со скидкой равна 179 грн в месяц (на 2 года – 164 грн в месяц).
MEGOGO транслирует футбольные матчи чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, национальных чемпионатов Италии, Испании и Франции.
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Комментарии 4
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За сруським кораблем
так можно все смотреть через интернет по ливе тв онлайн . и все показывает
Я хочу подивитись футбол, а мене змушують сплачувати за кучу непотрібного мені лайна. І ще й просять доплатити. При цьому я регулярно не можу подивитися цікаві мені (та й всім українським вболівальникам) матчі АПЛ. Порозганяйте вже зі штату своїх шльондр та гламурних недалеких хлопчиків і запросіть спеців.
Слава пиратам!
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