Мать Маррея рассказала о том, что молодым игрокам часто угрожают смертью

Молодые звезды тенниса подвергаются угрозам смерти со стороны игроков, которые теряют деньги, делая на них ставки, рассказала Джуди Маррей.

Мать двукратного чемпиона Уимблдона Энди Маррея сказала, что социальные сети дают игрокам, потерявшим деньги, возможность напрямую оскорблять теннисистов.

Джуди сказала:



«Я знаю, что когда я участвовала в Кубке Федерации, у некоторых девушек в нашей команде были серьезные проблемы с этим, потому что многие люди делают ставки на Кубок. Когда они проигрывают, они реагируют.

И если вы один из игроков, который проиграл матч, то вы получаете угрозы смертью и оскорбления.

В период с 2011 по 2016 год Маррей была капитаном британской сборной Кубка Федерации, женского эквивалента Кубка Дэвиса, тренируя таких игроков, как Лора Робсон, Джоанна Конта, Елена Балтача и Энн Кеотавонг.

Маррей продолжила:



«Как пожилой человек, я знаю, что это ужасно, но я могу справиться с этим лучше, чем тот, кто находится в позднем подростковом возрасте, потому что это пугает.

Это большая проблема для молодых людей, потому что социальные сети составляют огромную часть их жизни, и им трудно не смотреть на ответы и уведомления».

В прошлом году 24-летняя австралийская звезда тенниса Присцилла Хон рассказала о мерзких сообщениях, которые она регулярно получала в социальных сетях от расстроенных игроков, в которых говорилось, что они хотели бы, чтобы она «умерла от рака».

Миссис Маррей рассказала об опасности онлайн-игроков во время продвижения своей новой книги «Wild Card» на литературном фестивале в Челтнеме в понедельник, 9 октября.

«Wild Card» – ее вторая книга (но первый художественный роман) об Аби, 37-летней женщине, которая получает второй шанс сыграть на центральном корте Уимблдона после получения «Wild Card» и, несмотря ни на что, продолжает выигрывать.

Маррей является ярой защитницей прав женщин в теннисе, и роман затрагивает проблемы, которые ее волнуют, включая продолжающееся злоупотребление властью в спорте.

Она сказала:



«Я увидела в Wild Card возможность привлечь внимание к нескольким проблемам, которые все еще существуют для женщин в теннисе.

Поскольку существует дисбаланс между спортсменами и тренерами, конечно, будут возможности для злоупотреблений властью и доверием – они могут быть финансовыми, физическими, сексуальными и эмоциональными.

Дело не только в тренерах, иногда в агентах, в игроках, и в теннисе есть много примеров, когда дела идут не так.

Но ты должен знать, к кому идти. Очень часто, когда игроки молоды, они осознают или достаточно зрелы, чтобы знать, что с ними происходит, и знать, с кем об этом поговорить.

Иногда они волнуются: «Я потеряю место в команде, потеряю финансирование, если пожалуюсь», и поэтому молчат об этом.

Я страстно ощущаю потребность в большем количестве людей, к которым женщины и девочки могут обратиться, если у них возникнут какие-либо проблемы», – подвела черту Джуди Маррей.