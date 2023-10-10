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Испания
10 октября 2023, 20:55 | Обновлено 10 октября 2023, 21:28
362
0

Барселона недовольна трансляциями матчей команды

В каталонском клубе считают отношение трансляторов матчей необъективным

10 октября 2023, 20:55 | Обновлено 10 октября 2023, 21:28
362
0
Барселона недовольна трансляциями матчей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В «Барселоне» недовольны подходом к трансляциям матчей команды в чемпионате Испании и считают его необъективным.

В каталонском клубе считают, что во время трансляций были несколько негативных комментариев в адрес главного тренера Хави Эрнандеса. Также по мнению «Барселоны» трансляторы не упускают ни одного момента, когда Хави начинает споры с рефери. При этом эмоциональные реакции главных тренеров «Хетафе» Хосе Бордаласа и «Гранады» Пако Лопеса остались без внимания.

Также «Барселона» недовольна тем, что в матче против «Гранады» повтор момента с возможным пенальти на Андреасе Кристенсене был показан только один раз.

Из-за этого каталонский клуб рассматривает возможность в знак протеста отказаться от общения с транслятором в перерывах матчей.

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Источник Sport.es
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