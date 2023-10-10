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Украина. Первая лига
10 октября 2023, 20:49 | Обновлено 10 октября 2023, 21:29
572
1

Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»

Александр Ярошенко рассказал о зарплатах во Второй Лиге

10 октября 2023, 20:49 | Обновлено 10 октября 2023, 21:29
572
1
Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»
ФСК Мариуполь.

Президент представителя Первой лиги Украины ФСК «Мариуполь» Александр Ярошенко рассказал, какие зарплаты во Второй лиге Украины и любительском футболе.

«В прошлом году, когда мы принимали участие во Второй лиге, у нас зарплата была 8-12 тысяч гривен. Бюджеты в аматорском футболе примерно такие, как и у команд Второй лиги, отличие составляет до 30% в пользу профессионалов. На сегодня Вторая лига – это те же аматоры», – сказал Ярошенко.

ФСК «Мариуполь» в настоящее время занимает 11 место в Группе В Первой лиги, в активе команды 15 очков.

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ФСК Мариуполь Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу среди аматоров
Источник Брутальный футбол
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Да есть команды с такими официальными зарплатами, но у нас в области и городе, есть команды, игроки которых только за приход на игру получают 5-6 тысяч грн, я уже не говорю про премиальные и бонусы по итогам соревнований. Я скромно промолчу о том, сколько арбитры получают за арбитраж топовых игр, это не для слабонервных, поверьте...
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