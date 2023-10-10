Президент ФСК Мариуполь: «В прошлом году у нас зарплата была 8-12 тысяч»

Президент представителя Первой лиги Украины ФСК «Мариуполь» Александр Ярошенко рассказал, какие зарплаты во Второй лиге Украины и любительском футболе.

«В прошлом году, когда мы принимали участие во Второй лиге, у нас зарплата была 8-12 тысяч гривен. Бюджеты в аматорском футболе примерно такие, как и у команд Второй лиги, отличие составляет до 30% в пользу профессионалов. На сегодня Вторая лига – это те же аматоры», – сказал Ярошенко.

ФСК «Мариуполь» в настоящее время занимает 11 место в Группе В Первой лиги, в активе команды 15 очков.