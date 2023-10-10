Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024
Коуч сине-желтой команды вызвал 20 игроков на турнир в Лихтенштейне
13 жовтня розпочнеться збір юнацької збірної України (футболісти не старші 2007 року народження), приурочений до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2024 U-17.
Синьо-жовті потрапили до групи 3 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Міні-турнір проходитиме з 15 до 21 жовтня в Ліхтенштейні (стадіони «Шпортплац Блуменау» в Трізені та «Шпортпарк Ешен-Маурен» в Ешені).
Головний тренер команди Володимир Єзерський викликав 20 футболістів.
Володарі двох перших місць у відбірних групах та п'ять найкращих третіх збірних за результатами матчів із першою та другою командами групи вийдуть в елітний раунд, де на них уже чекає збірна Нідерландів.
Поєдинки цієї стадії пройдуть у березні 2024 року. У них визначаться 15 збірних, що приєднаються до Кіпру у фінальному турнірі, який триватиме з 20 травня до 5 червня.
Склад юнацької збірної України U-17
Воротарі: Олександр Харечко («Рух» Львів), Олександр Петренко («Баєр», Німеччина).
Захисники: Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі — «Динамо» Киів), Микита Шелікета, Єгор Данковський (обидва — «Шахтар» Донецьк), Кирило Дігтярь («Металіст» Харків), Євгеній Рябоконь («Словацко», Чехія).
Півзахисники: Павло Люсін, Володимир Озимай (обидва — «Динамо» Київ), Євгеній Гармаш («Шахтар» Донецьк), Назар Бондар («Рух» Львів), Олександр Драган («Аталанта», Італія), Богдан Оличенко («Баварія», Німеччина), Дмитро Богданов («Динамо», Німеччина), Олександр Сорока, Артур Ухань (обидва — «Гент», Бельгія).
Нападники: Іван Денисов («Рух» Львів), Артем Степанов («Баєр», Німеччина).
Кваліфікація Євро-2024 U-17
Група 3
15.10.2023
Фінляндія — Україна (13:00)
Німеччина — Ліхтенштейн (17:30)
18.10.2023
Німеччина — Фінляндія (13:00)
Україна — Ліхтенштейн (17:30)
21.10.2023
Україна — Німеччина (13:00)
Ліхтенштейн — Фінляндія (17:30)
Склад груп
- Група 1: Данія, Австрія, Грузія*, Литва.
- Група 2: Швеція, Польща, Латвія, Молдова*.
- Група 3: Німеччина, Україна, Фінляндія, Ліхтенштейн*.
- Група 4: Сербія*, Словенія, Люксембург, Азербайджан.
- Група 5: Португалія*, Чехія, Чорногорія, Албанія.
- Група 6: Франція, Норвегія, Румунія*, Естонія.
- Група 7: Туреччина*, Шотландія, білорусь, Казахстан.
- Група 8: Іспанія, Словаччина, Північна Македонія, Мальта*.
- Група 9: Англія, Хорватія*, Косово, Фарерські о-ви.
- Група 10: Ірландія*, Швейцарія, Ісландія, Вірменія.
- Група 11: Італія*, Греція, Північна Ірландія, Сан-Марино.
- Група 12: Бельгія, Ізраїль*, Уельс, Гібралтар.
- Група 13: Угорщина*, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Андорра.
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