Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024

13 жовтня розпочнеться збір юнацької збірної України (футболісти не старші 2007 року народження), приурочений до поєдинків кваліфікаційного раунду Євро-2024 U-17.

Синьо-жовті потрапили до групи 3 разом із Німеччиною, Фінляндією та Ліхтенштейном. Міні-турнір проходитиме з 15 до 21 жовтня в Ліхтенштейні (стадіони «Шпортплац Блуменау» в Трізені та «Шпортпарк Ешен-Маурен» в Ешені).

Головний тренер команди Володимир Єзерський викликав 20 футболістів.

Володарі двох перших місць у відбірних групах та п'ять найкращих третіх збірних за результатами матчів із першою та другою командами групи вийдуть в елітний раунд, де на них уже чекає збірна Нідерландів.

Поєдинки цієї стадії пройдуть у березні 2024 року. У них визначаться 15 збірних, що приєднаються до Кіпру у фінальному турнірі, який триватиме з 20 травня до 5 червня.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Олександр Харечко («Рух» Львів), Олександр Петренко («Баєр», Німеччина).

Захисники: Олексій Рибак, Даніель Дехтяр, Дем'ян Третяк (усі — «Динамо» Киів), Микита Шелікета, Єгор Данковський (обидва — «Шахтар» Донецьк), Кирило Дігтярь («Металіст» Харків), Євгеній Рябоконь («Словацко», Чехія).

Півзахисники: Павло Люсін, Володимир Озимай (обидва — «Динамо» Київ), Євгеній Гармаш («Шахтар» Донецьк), Назар Бондар («Рух» Львів), Олександр Драган («Аталанта», Італія), Богдан Оличенко («Баварія», Німеччина), Дмитро Богданов («Динамо», Німеччина), Олександр Сорока, Артур Ухань (обидва — «Гент», Бельгія).

Нападники: Іван Денисов («Рух» Львів), Артем Степанов («Баєр», Німеччина).

Кваліфікація Євро-2024 U-17

Група 3

15.10.2023

Фінляндія — Україна (13:00)

Німеччина — Ліхтенштейн (17:30)

18.10.2023

Німеччина — Фінляндія (13:00)

Україна — Ліхтенштейн (17:30)

21.10.2023

Україна — Німеччина (13:00)

Ліхтенштейн — Фінляндія (17:30)

Склад груп