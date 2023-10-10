ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час

Одни вляпались в скандал, другие его подогревают – украинские молодые футболисты «проявили» себя за пределами футбольного поля.

Игроки «Динамо U-19» нарушили комендантский час. Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич засветились в новом расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача!