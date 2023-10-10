Украина. Премьер лига10 октября 2023, 20:16 | Обновлено 10 октября 2023, 20:50
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ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
Юные игроки киевлян вляпались в скандал
10 октября 2023, 20:16 | Обновлено 10 октября 2023, 20:50
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Одни вляпались в скандал, другие его подогревают – украинские молодые футболисты «проявили» себя за пределами футбольного поля.
Игроки «Динамо U-19» нарушили комендантский час. Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич засветились в новом расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача!
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Коментує заказний якийсь дядько. І я не знаю як Артема Нижника, так і цього заказного коментатора, який по суті оплачений