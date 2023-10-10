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  4. ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 20:16 | Обновлено 10 октября 2023, 20:50
2151
30

ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час

Юные игроки киевлян вляпались в скандал

10 октября 2023, 20:16 | Обновлено 10 октября 2023, 20:50
2151
30
ВИДЕО. Футболисты Динамо нарушили комендантский час
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Кремчанин

Одни вляпались в скандал, другие его подогревают – украинские молодые футболисты «проявили» себя за пределами футбольного поля.

Игроки «Динамо U-19» нарушили комендантский час. Дмитрий Кремчанин, Кирилл Осипенко и Владислав Герич засветились в новом расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача!

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Источник YouTube
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Комментарии 30
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Pavel_i_CO
А той, хто їх знімав, не порушив комендантську годину? ілі єта другоє?)
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+6
Показать Скрыть 10 ответов
avk2307
Заказуха не знаю навіщо.
Коментує заказний якийсь дядько. І я не знаю як Артема Нижника, так і цього заказного коментатора, який по суті оплачений
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+1
Показать Скрыть 8 ответов
Людмила Павловська
Та кому це цікаво. Не займайтесь херньою,....
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0
Alexander Киев
Який клюб  Такі і гравці  Типове ФК ОПЗЖ і скуління суркісят у чаті 
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Aries2005
В нас взагалі хтось за законами слідкує? В НАС ЙДЕ ВІЙНА, якщо комусь не зрозуміло. Є таке поняття, як комендантська година, якої повинні дотримуватись ВСІ(за виключенням служб - військові,поліція та ін.)!!!
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-4
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AK.228
Щось забагато уваги до невідомих нікому футболістів 
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-6
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