Манчестер Юнайтед хочет продать Санчо за 50 миллионов фунтов

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет продать своего полузащитника Джейдона Санчо, сообщает журналист Бен Джейкобс.

За 23-летнего Санчо «Манчестер Юнайтед» хочет выручить 50 миллионов фунтов. Поэтому зимой полузащитник может уйти в аренду. В качестве вероятного нового клуба Санчо называют немецкую «Боруссию» из Дортмунда, за которую англичанин играл до перехода в АПЛ. Однако не исключается вариант с переходом в итальянскую Серию А.

Отметим, что в сентябре Джейдон Санчо был отстранен от работы с первой командой «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.