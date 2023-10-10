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  4. Манчестер Юнайтед хочет продать Санчо за 50 миллионов фунтов
Англия
10 октября 2023, 19:47 |
81
0

Манчестер Юнайтед хочет продать Санчо за 50 миллионов фунтов

Зимой полузащитник может уйти в аренду

10 октября 2023, 19:47 |
81
0
Манчестер Юнайтед хочет продать Санчо за 50 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет продать своего полузащитника Джейдона Санчо, сообщает журналист Бен Джейкобс.

За 23-летнего Санчо «Манчестер Юнайтед» хочет выручить 50 миллионов фунтов. Поэтому зимой полузащитник может уйти в аренду. В качестве вероятного нового клуба Санчо называют немецкую «Боруссию» из Дортмунда, за которую англичанин играл до перехода в АПЛ. Однако не исключается вариант с переходом в итальянскую Серию А.

Отметим, что в сентябре Джейдон Санчо был отстранен от работы с первой командой «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

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Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо трансферы АПЛ Бен Джейкобс
Источник YouTube
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