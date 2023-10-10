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ATP
10 октября 2023, 17:50 | Обновлено 10 октября 2023, 18:30
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Виталий Сачко – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала челленджера в Братиславе

10 октября 2023, 17:50 | Обновлено 10 октября 2023, 18:30
140
0
Виталий Сачко – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

10 октября украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 161) начнет выступления на челленджере в Братиславе (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1-м раунде основной сетки украинец сыграет с экс-третеьй ракеткой мира и победителем US Open 2020 Домиником Тимом (Австрия, ATP 72). Поединок пройдет на центральном корте после матча Алекс Молчан – Йорис Де Лоре. Ориентировочное время начала встречи – 19:35 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисистов. В 2020 году украинец проиграл Тиму в двух сетах на турнире АТР 500 в Вене.

Победитель матча в 1/8 финала челленджера сыграет против Габриэля Диалло или Артура Фери.

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Источник Sport.ua
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