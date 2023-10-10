УАФ: «Это была не последняя попытка россии вернуться в большой футбол»

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко уверен, что россия будет продолжать попытки снять запреты УЕФА и ФИФА на проведение официальных матчей.

Во вторник УЕФА отменил допуск россии U-17, но будут новые попытки вернуть агрессора в футбол.

«Мы благодарны всем нашим европейским партнерам, поддержавшим наш протест против допуска российских команд. Имел возможность лично донести нашу позицию коллегам из других стран во время недавнего заседания Комитета «Хет-трик» УЕФА, которое состоялось 4 октября. Важно, чтобы страна-террорист несла полную ответственность за свои преступления, в том числе и в футбольном мире. Компромиссов в этом вопросе быть не должно».

«Мы должны понимать, что это может быть не последняя попытка россии вернуть свои позиции на международной футбольной арене. Поэтому мы готовы в случае необходимости и дальше бороться за продление изоляции россии», – сказал Костюченко.

ФИФА пока не отменила свое решение о допуске россии U-17.