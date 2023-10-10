Нападающий Челси не перейдет в Интер в январе

Албанский нападающий лондонского «Челси» Армандо Бройя не перейдет в «Интер» в январе 2024 года. Об этом заявил директор миланского клуба Пьеро Аузилио:

«Мы не подпишем Армандо Бройю в январе. Нам достаточно нападающих, которые у нас есть. Мы очень хорошо знаем Бройю. Он вернулся после тяжелой травмы и недавно забил, но он точно не присоединится к «Интеру».

22-летний Армандо Бройя в этом сезоне провел 124 минуты за «Челси», отметившись 1 забитым мячом. Он пропустил 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.