Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Челси не перейдет в Интер в январе
Англия
10 октября 2023, 16:55 |
505
0

Нападающий Челси не перейдет в Интер в январе

Директор итальянского клуба опроверг слухи о трансфере Армандо Бройи

10 октября 2023, 16:55 |
505
0
Нападающий Челси не перейдет в Интер в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Албанский нападающий лондонского «Челси» Армандо Бройя не перейдет в «Интер» в январе 2024 года. Об этом заявил директор миланского клуба Пьеро Аузилио:

«Мы не подпишем Армандо Бройю в январе. Нам достаточно нападающих, которые у нас есть. Мы очень хорошо знаем Бройю. Он вернулся после тяжелой травмы и недавно забил, но он точно не присоединится к «Интеру».

22-летний Армандо Бройя в этом сезоне провел 124 минуты за «Челси», отметившись 1 забитым мячом. Он пропустил 9 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

По теме:
Хватило двух слов. Мудрик отреагировал на решение Азара завершить карьеры
Ман Юнайтед нашел нового центрального защитника в Португалии
Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Армандо Бройя Пьеро Аузилио Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле
Футбол | 10 октября 2023, 15:45 0
Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле
Сборная Украины U-19 уступила корейцам в игре с 6 голами на турнире в Сеуле

Игра завершилась поражением «сине-желтых» со счетом 2:4

Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Футбол | 10 октября 2023, 13:53 13
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение

Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10.10.2023, 06:20
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Футбол | 09.10.2023, 22:52
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Футбол | 09.10.2023, 22:56
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 6
Волейбол
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
08.10.2023, 22:20
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 3
Теннис
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 31
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 5
Бокс
Вот ведь, Блинд!
Вот ведь, Блинд!
09.10.2023, 13:55 1
Футбол
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
09.10.2023, 17:28 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем