Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор
Чемпионат Европы
10 октября 2023, 16:49 |
172
1

Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор

Англия не хочет получать автоматическую путевку

10 октября 2023, 16:49 |
172
1
Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор
Sky Sports

Во вторник объявили о том, что Евро-2028 примут Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия, однако пять прямых путевок на чемпионат УЕФА раздавать не собирается.

Пока официальное решение по отбору для стран, принимающих турнир, не принято.

Футбольная ассоциация Англии уже заявила, что не рассматривает прямую путевку на турнир, потому что не хочет два года играть контрольные матчи.

«Мы хотим участвовать в отборе. Лучше играть в турнире, который имеет значение и оставаться в конкурентной среде», – отметили в Ассоциации.

Британские СМИ сообщают, что УЕФА вряд ли отдаст больше двух прямых путевок на пять стран.

По теме:
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мы в сборной Англии больше не боимся говорить об этом»
«Больше не обсуждается». В УЕФА подтвердили дисквалификацию россии U-17
Известны стадионы будущего Евро-2028
УЕФА Евро-2028 сборная Англии по футболу
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Авто/мото | 10 октября 2023, 09:00 4
Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения
Ферстаппен – чемпион. Заслуженно. Не стоит принижать его достижения

Упорная работа гонщика и команды дали результат

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Футбол | 10 октября 2023, 13:09 3
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Было только по одной заявке

Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10.10.2023, 06:20
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10.10.2023, 10:35
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
Футзал | 09.10.2023, 19:15
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Країни дві, футбольних федерацій 5. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Еще никто не выигрывал четыре титула АПЛ подряд»
09.10.2023, 09:45 5
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 3
Теннис
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
09.10.2023, 07:00 2
Теннис
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем