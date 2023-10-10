Евро-2028. Пять стран принимают турнир, как пройдет отбор

Во вторник объявили о том, что Евро-2028 примут Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия) и Ирландия, однако пять прямых путевок на чемпионат УЕФА раздавать не собирается.

Пока официальное решение по отбору для стран, принимающих турнир, не принято.

Футбольная ассоциация Англии уже заявила, что не рассматривает прямую путевку на турнир, потому что не хочет два года играть контрольные матчи.

«Мы хотим участвовать в отборе. Лучше играть в турнире, который имеет значение и оставаться в конкурентной среде», – отметили в Ассоциации.

Британские СМИ сообщают, что УЕФА вряд ли отдаст больше двух прямых путевок на пять стран.