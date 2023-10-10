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Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2023, 16:34 | Обновлено 10 октября 2023, 16:56
254
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Яремчук сейчас не в том состоянии, чтоб играть за сборную»

Бывший нападающий «Шахтера» рассказал, кого ожидает увидеть в нападении сборной Украины

10 октября 2023, 16:34 | Обновлено 10 октября 2023, 16:56
254
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Яремчук сейчас не в том состоянии, чтоб играть за сборную»
Андрей Воробей

Бывший нападающий «Шахтера» Андрей Воробей рассказал, кого ожидает увидеть в нападении сборной Украины.

– Ждем исключительно две победы. Потому что в таких матчах просто нельзя терять очки. Если мы хотим побороться за выход на Евро, мы должны не только настраиваться на игры с грандами как Англия и Италия, а брать максимум очков с Северной Македонией и Мальтой.

– Насколько ощутимым для сборной будет отсутствие и Цыганкова, и Ярмоленко?
– Отсутствие Цыганкова в данный момент это ощутимая потеря, ведь он ведущий игрок, был в хорошей форме в Жироне. А вот Ярмоленко был не в такой хорошей форме, хотя в Динамо он играет не последнюю роль, ведь является опытным и искусным игроком.

– Кто сыграет на их позиции?
– Трудно сейчас назвать фамилию, но выбор у тренера есть. Тот же Зубков, если не будет травмирован, или Мудрик.

– Вы как нападающий как оцените игру сборной в атаке в предыдущих матчах?
– Оценка нападающего только одна – забитые голы и результативные действия. Сейчас наша атака, возможно, и не сияет, но есть в кого верить. Довбык в хорошей форме и, думаю, более чем на 1000% он будет играть в основе.

– Что скажете о Яремчуке?
– Если тренер не поставит его за прежние достижения, то его не будет на поле в этих матчах. Пусть Роман на меня не обижается, но сейчас он не в том состоянии, чтобы играть в сборной Украины.

– Есть еще варианты Ванат и Русин.
– Мне нравится как играет Ванат в «Динамо». Он забивает, создает моменты, через него идет игра команды. Этот молодой игрок достоин получить шанс в матчах за сборную. Думаю, в ближайших матчах мы увидим на поле Довбыка и Ваната. Кого-то несколько больше по времени, кого-то меньше.

Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало – в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

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Андрей Воробей Роман Яремчук Виктор Цыганков Андрей Ярмоленко Александр Зубков Михаил Мудрик Владислав Ванат Артем Довбик Назарий Русин сборная Украины по футболу Евро-2024 Мальта - Украина Украина - Северная Македония
Источник УПЛ-ТВ
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