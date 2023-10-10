Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буяльский и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 10-го тура в УПЛ
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 15:58 | Обновлено 10 октября 2023, 16:00
121
0

Буяльский и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 10-го тура в УПЛ

Награды получили полузащитник «Динамо» и тренер «Полесья»

10 октября 2023, 15:58 | Обновлено 10 октября 2023, 16:00
121
0
Буяльский и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 10-го тура в УПЛ
Ю. Юрьев. Виталий Буяльский

На первом этапе выбора игрока и тренера тура УПЛ опросила спортивных журналистов, в том числе Sport.ua. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram, Facebook, Telegram) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Номинанты на звание лучшего игрока 10-го тура: Виталий Буяльский («Динамо»), Артем Козак («Полесье»), Александр Бандура («Минай»), Филипп Будковский («Полесье»).

Номинанты на звание лучшего тренера 10-го тура: Юрий Калитвинцев («Полесье»), Валерий Иващенко («Оболонь»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»).

По итогам голосования лучшими игроком и тренером 10-го тура стали Виталий Буяльский и Юрий Калитвинцев.

Виталий Буяльский: Instagram: 36%.

Юрий Калитвинцев: Instagram: 48%.

По теме:
Стало известно расписание матчей 12-го тура УПЛ
«Кент поправляется». Алиев рассказал о состоянии Милевского
Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Виталий Буяльский Юрий Калитвинцев Полесье Житомир
Источник УПЛ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прикарпатье сыграет с Металлистом без основного вратаря
Футбол | 10 октября 2023, 13:00 0
Прикарпатье сыграет с Металлистом без основного вратаря
Прикарпатье сыграет с Металлистом без основного вратаря

Романа Герича по-прежнему беспокоит травмированное плечо

Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Футбол | 10 октября 2023, 13:53 12
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет
Источник: юношеских сборных россии в европейских соревнованиях не будет

Исполком УЕФА отменил свое скандальное решение

Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Теннис | 09.10.2023, 19:35
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Футбол | 10.10.2023, 10:35
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
Искусный дриблинг Инфантино. Как ФИФА отдает ЧМ-2034 Саудовской Аравии
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
Футзал | 09.10.2023, 19:15
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
09.10.2023, 17:28 51
Футбол
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
Артета прокомментировал победу над Манчестер Сити
08.10.2023, 22:20
Футбол
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
08.10.2023, 20:45 2
Футбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 28
Футбол
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
10.10.2023, 06:20 2
Другие виды
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем