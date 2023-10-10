Буяльский и Калитвинцев – лучшие игрок и тренер 10-го тура в УПЛ

На первом этапе выбора игрока и тренера тура УПЛ опросила спортивных журналистов, в том числе Sport.ua. На втором этапе в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги (Instagram, Facebook, Telegram) голосовали болельщики. Отталкиваясь от выводов экспертов, на голосование было вынесено по четыре номинанта, из которых зрители выбирали своих фаворитов тура.

Номинанты на звание лучшего игрока 10-го тура: Виталий Буяльский («Динамо»), Артем Козак («Полесье»), Александр Бандура («Минай»), Филипп Будковский («Полесье»).

Номинанты на звание лучшего тренера 10-го тура: Юрий Калитвинцев («Полесье»), Валерий Иващенко («Оболонь»), Юрий Максимов («Днепр-1»), Юрий Вернидуб («Кривбасс»).

По итогам голосования лучшими игроком и тренером 10-го тура стали Виталий Буяльский и Юрий Калитвинцев.

Виталий Буяльский: Instagram: 36%.

Юрий Калитвинцев: Instagram: 48%.