Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году
У команды остаются игры в запасе
«Динамо» к этому момент должно было провести десять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Украины, однако из-за переноса игр провело только семь встреч.
Сообщается, что два из трех матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.
Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.
Среди потенциальных соперников – «Металлист» 1925 и «Верес», которые покинули турнир. Еще у «Динамо» есть перенесенный матч с «Зарей».
В таблице команда отстает от лидера «Кривбасса» на пять пунктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий «Металлиста 1925» – о причинах безголевой серии харьковчан
Клуб оштрафовал игроков