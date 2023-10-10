Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году

«Динамо» к этому момент должно было провести десять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Украины, однако из-за переноса игр провело только семь встреч.

Сообщается, что два из трех матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.

Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.

Среди потенциальных соперников – «Металлист» 1925 и «Верес», которые покинули турнир. Еще у «Динамо» есть перенесенный матч с «Зарей».

В таблице команда отстает от лидера «Кривбасса» на пять пунктов.