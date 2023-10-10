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  4. Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году
Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 15:29 |
719
0

Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году

У команды остаются игры в запасе

10 октября 2023, 15:29 |
719
0
Два из трех перенесенных матчей Динамо планируют сыграть в этом году
ФК Динамо Киев

«Динамо» к этому момент должно было провести десять матчей в нынешнем сезоне чемпионата Украины, однако из-за переноса игр провело только семь встреч.

Сообщается, что два из трех матчей киевляне планируют провести в этом году, а один придется перенести на весну 2024 года.

Один из матчей клуб хочет провести 1 ноября, когда пройдут матчи Кубка Украины, откуда команда Мирчи Луческу уже вылетела.

Среди потенциальных соперников – «Металлист» 1925 и «Верес», которые покинули турнир. Еще у «Динамо» есть перенесенный матч с «Зарей».

В таблице команда отстает от лидера «Кривбасса» на пять пунктов.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Динамомания
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