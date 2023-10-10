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  4. Президент Наполи: «Я приму решение по Руди Гарсии в нужное время»
Италия
10 октября 2023, 15:42 |
153
0

Президент Наполи: «Я приму решение по Руди Гарсии в нужное время»

Аурелио Де Лаурентис согласен, что тренер неудачно начал свой путь в Неаполе

10 октября 2023, 15:42 |
153
0
Президент Наполи: «Я приму решение по Руди Гарсии в нужное время»
Twitter

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласен, что главный тренер Руди Гарсия неудачно начал свой путь в итальянской команде:

«У Руди Гарсии неудачный момент. Когда ты назначаешь тренера, который не знает итальянский футбол, такое может произойти. Я приму лучшее решение в правильное время. Фанаты не будут влиять на меня.

Я могу вам рассказать, что приглашал Луиса Энрике в июне, но он выбрал «ПСЖ». Теперь посмотрите на его результаты! Также в июне мы разговаривали с Тиаго Моттой, но он не хотел становиться заменой для Спаллетти из-за давления прошлых результатов команды».

Действующий чемпион Италии пока что далек от защиты титула. За первые 8 туров Серии А «Наполи» набрал лишь 14 очков и отстает от лидирующего «Милана» на 7 пунктов.

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Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу Луис Энрике Тиаго Мотта
Источник Фабрицио Романо
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