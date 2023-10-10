369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?
Ангелина в 1/8 финала турнира в Китае встретится с Верой Звонаревой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с Верой Звонаревой (WTA 369), которая в 1/16 финала обыграла Веронику Кудерметову (WTA 19) в двух сетах за 1 час и 57 минут.
WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала
Вероника Кудерметова [9] – Вера Звонарева [369] – 2:6, 6:7 (5:7)
Калинина играла против Звонаревой дважды. Счет в личных встречах 1:1.
Поединок запланирован на 11 октября в 10:00 по Киеву.
В 1/16 финала турнира в Чжэнчжоу Калинина в двух партиях обыграла Эллен Перес.
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