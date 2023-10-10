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WTA
10 октября 2023, 15:25 | Обновлено 10 октября 2023, 15:29
964
10

369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?

Ангелина в 1/8 финала турнира в Китае встретится с Верой Звонаревой

10 октября 2023, 15:25 | Обновлено 10 октября 2023, 15:29
964
10
369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с Верой Звонаревой (WTA 369), которая в 1/16 финала обыграла Веронику Кудерметову (WTA 19) в двух сетах за 1 час и 57 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала

Вероника Кудерметова [9] – Вера Звонарева [369] – 2:6, 6:7 (5:7)

Калинина играла против Звонаревой дважды. Счет в личных встречах 1:1.

Поединок запланирован на 11 октября в 10:00 по Киеву.

В 1/16 финала турнира в Чжэнчжоу Калинина в двух партиях обыграла Эллен Перес.

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Вера Звонарева Ангелина Калинина Вероника Кудерметова WTA Чжэнчжоу
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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OlegShevchenko
У листопаді все ондо не гратиме за збірну. А вона їй на потрібна там грошенята не платять.....
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0
T-800
чешку з перемогою над американкою
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0
Олександр Науменко
Добра можливість покращити рейтинг.
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0
Falko
А от нежданчик. Таки Кудерметова втомилася після минулого тижня, дарма не знялася, як купа народу. Було сподівання, що Звонарьову вона таки проповзе, а на Гелі може й здохнути. Не склалось (
Але 40-річна баба Вєра останні місяць-два переживає другу молодість, так що не все так однозначно.
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-1
Андрей Залищук
ну цю звонарку Геля має спокійно обігрувати в 2 сетах
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-2
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OlegShevchenko
Геля завтра обкакається, як вона це вміє з представницями безпрапорних
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-3
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