369-я ракетка, а не 19-я. С кем сыграет Калинина во 2-м раунде в Чжэнчжоу?

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с Верой Звонаревой (WTA 369), которая в 1/16 финала обыграла Веронику Кудерметову (WTA 19) в двух сетах за 1 час и 57 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/16 финала

Вероника Кудерметова [9] – Вера Звонарева [369] – 2:6, 6:7 (5:7)

Калинина играла против Звонаревой дважды. Счет в личных встречах 1:1.

Поединок запланирован на 11 октября в 10:00 по Киеву.

В 1/16 финала турнира в Чжэнчжоу Калинина в двух партиях обыграла Эллен Перес.