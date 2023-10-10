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  4. Эден АЗАР: «Нужно уметь остановиться. Реализовал все свои мечты в футболе»
Англия
10 октября 2023, 14:45 |
222
0

Эден АЗАР: «Нужно уметь остановиться. Реализовал все свои мечты в футболе»

Игрок пояснил, почему решил уйти из футбола

10 октября 2023, 14:45 |
222
0
Эден АЗАР: «Нужно уметь остановиться. Реализовал все свои мечты в футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Бельгийский полузащитник Эден Азар рассказал, почему решил закончить карьеру в 32 года. Игрок летом покинул «Реал» и не нашел себе новую команду.

«Нужно уметь остановиться в правильное время. После 16 лет и более 700 матчей в футболе я решил, что нужно закончить. Считаю, что сумел реализовать свои мечты. Мне повезло играть с отличными партнерами, работать с топ-тренерами и выступать за топ-клубы».

«А теперь пришло время проводить время со своей семьей и открывать новый опыт», – сказал Азар.

Эден Азар успел поиграть за «Лилль» (194 матча, 50 голов), «Челси» (352 матча, 110 голов) и «Реал» Мадрид (76 матчей, 7 голов). С разными командами он выиграл 15 трофеев.

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Эден Азар
Источник The Athletic
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