Украина. Первая лига10 октября 2023, 14:11 |
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Металлист не планирует менять тренера. Уверены, что не вылетят
Команда - аутсайдер Первой лиги
10 октября 2023, 14:11 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» не планирует увольнять наставника Андрея Анищенко, несмотря на плохую ситуацию в таблице.
В группе А харьковчане лишь с одной победой занимают последнее место после десяти матчей.
Руководство отмечает, что у команды после вылета из УПЛ очень молодой состав, от которого сложно требовать стабильных и качественных выступлений.
Кроме того, менеджмент уверен, что «Металлисту» вылет во Вторую лигу не грозит.
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