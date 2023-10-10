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Украина. Первая лига
10 октября 2023, 14:11 |
305
0

Металлист не планирует менять тренера. Уверены, что не вылетят

Команда - аутсайдер Первой лиги

10 октября 2023, 14:11 |
305
0
Металлист не планирует менять тренера. Уверены, что не вылетят
ФК Металлист. Андрей Анищенко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Металлист» не планирует увольнять наставника Андрея Анищенко, несмотря на плохую ситуацию в таблице.

В группе А харьковчане лишь с одной победой занимают последнее место после десяти матчей.

Руководство отмечает, что у команды после вылета из УПЛ очень молодой состав, от которого сложно требовать стабильных и качественных выступлений.

Кроме того, менеджмент уверен, что «Металлисту» вылет во Вторую лигу не грозит.

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Металлист Харьков Первая лига Украины Андрей Анищенко
Источник Циганик LIVE
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