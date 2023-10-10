Манчестер Юнайтед ведет переговоры по новому контракту Ван-Биссаки

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с английским правым защитником Аароном Ван-Биссакой, сообщает интернет издание Football Insider.

Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до конца сезона 2023/24, то есть игрок может покинуть клуб бесплатно уже летом. У клуба есть опция автоматического продления контракта с Аароном еще на 1 год, но «дьяволы» хотят подписать с ним новое долгосрочное соглашение.

В этом сезоне на счету Аарона Ван-Биссаки 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых он отдал 1 ассист. Англичанин пропустил уже 6 матчей из-за травмы подколенного сухожилия.