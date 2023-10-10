Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед ведет переговоры по новому контракту Ван-Биссаки
Англия
10 октября 2023, 14:19 |
85
0

Манчестер Юнайтед ведет переговоры по новому контракту Ван-Биссаки

Аарон хочет остаться в Манчестере

10 октября 2023, 14:19 |
85
0
Манчестер Юнайтед ведет переговоры по новому контракту Ван-Биссаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Аарон Ван-Биссака

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с английским правым защитником Аароном Ван-Биссакой, сообщает интернет издание Football Insider.

Действующее соглашение 25-летнего игрока рассчитано до конца сезона 2023/24, то есть игрок может покинуть клуб бесплатно уже летом. У клуба есть опция автоматического продления контракта с Аароном еще на 1 год, но «дьяволы» хотят подписать с ним новое долгосрочное соглашение.

В этом сезоне на счету Аарона Ван-Биссаки 5 матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых он отдал 1 ассист. Англичанин пропустил уже 6 матчей из-за травмы подколенного сухожилия.

По теме:
Ман Юнайтед нашел нового центрального защитника в Португалии
Бекхэм может вернуться в Манчестер Юнайтед в роли амбассадора
АРТЕТА: «Мартинелли две недели говорил, что сыграет с Сити»
Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Футбол | 10 октября 2023, 12:36 0
Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года
Эден Азар решил завершить карьеру футболиста в 32 года

Бывший игрок «Челси» и «Реала» повесил бутсы на гвоздь

Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Теннис | 10 октября 2023, 11:32 9
Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде
Неудачное возвращение в Гонконг. Ястремская проиграла в первом раунде

Даяна во второй раз в сезоне уступила Мирре Андреевой

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 09.10.2023, 13:05
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17
Футбол | 09.10.2023, 14:27
Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17
Полузащитник Бенфики будет выступать за сборную Украины U-17
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Другие виды | 10.10.2023, 06:20
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 2
Волейбол
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 53
Футбол
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35
Теннис
Вот ведь, Блинд!
Вот ведь, Блинд!
09.10.2023, 13:55 1
Футбол
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
08.10.2023, 20:45 2
Футбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
08.10.2023, 18:58 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем