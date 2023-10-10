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Украина. Премьер лига
10 октября 2023, 12:21 | Обновлено 10 октября 2023, 12:51
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0

Артем КОЗАК: «Возможно, Усик сыграет за Полесье после боя с Фьюри»

Капитан «Полесья» рассказал, когда Александр Усик сможет дебютировать за житомирский клуб

10 октября 2023, 12:21 | Обновлено 10 октября 2023, 12:51
312
0
Артем КОЗАК: «Возможно, Усик сыграет за Полесье после боя с Фьюри»
ФК Полесье. Александр Усик

Капитан «Полесья» Артем Козак рассказал, когда профессиональный боксер Александр Усик сможет дебютировать за житомирский клуб.

– Александр Денисов нам говорил, что после матча Усик заходил в раздевалку. Что он вам говорил?

– Саша нас поздравил и подбодрил. Он – наш талисман, приехал на фарт. Его присутствие на трибунах гнало нас вперед, поэтому он тоже присоединился к победе над «Динамо». Усик – профессионал своего дела и когда общается с нами, то мы учимся его подходу к тренировкам и делаем выводы. Для нас большой плюс, что Саша – член нашей команды.

– Усик случайно не говорил, когда сыграет за «Полесье» в официальном матче?

– Сказал, что пока не готов. Он недавно провел бой с Дюбуа и скоро начнет готовиться к Фьюри. Возможно, после боя с британцем он за нас сыграет. Он очень сильно этого хочет, но все будет зависеть от его графика и здоровья.

– Какой Усик как футболист?

– Для своего роста и веса он очень в приличном состоянии. Меня приятно удивляет, когда вижу, как он тренируется. Саша играл на Winter Cup на позиции форварда, и довольно неплохо себя проявил, поэтому Будковскому надо быть осторожным, у него появился сильный конкурент.

– Усик подарил Бойко памятную футболку, а вам, как герою матча, что-то презентовал?

– Не знаю, что у них там был за диалог, но мне ничего не подарил.

Бой Фьюри – Усик должен был состояться еще 29 апреля 2023 года, но сторонам не удалось договориться. Новая дата – 23 декабря 2023 года, но может быть и январь 2024. Местом проведения станет Саудовская Аравия.

Победитель боя станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Последним абсолютом в хевивейте был Леннокс Льюис, который получил этот статус в 1999 году.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Артем Козак Александр Усик Александр Усик - Тайсон Фьюри
Источник Спорт-Экспресс Украина
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