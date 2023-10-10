Артем КОЗАК: «Посмотрю на турнирную таблицу уже зимой»

Капитан житомирского «Полесья» Артем Козак рассказал, что пока не интересуется турнирным положением команды в УПЛ, и прокомментировал чемпионскую гонку в этом сезоне.

– «Полесье» в турнирной таблице идет вторым. Скажите честно, думаете о топ-3 или зоне еврокубков?

– Я не смотрю в турнирную таблицу, сейчас мне это не очень интересно, потому что я знаю, впереди еще достаточно большой отрезок времени и куча матчей. Все еще может поменяться. Посмотрю на турнирную таблицу уже зимой, когда уйду в отпуск. В УПЛ сейчас невероятная интрига и интересный чемпионат, каждая команда может потерять очки с кем угодно.

– Если не считать «Полесье», кто вам сейчас больше всего нравится по игре из команд УПЛ, кого вы видите главным фаворитом в борьбе за чемпионство?

– «Динамо» и «Шахтер» – это наши гранды. Сейчас нравится, как играет «Черноморец». Хороший ход набрал «Кривбасс». «Рух» неплохо выступает, «Днепр-1» просыпается. Я думаю, что каждая команда из верхней восьмерки способна побороться за чемпионство. В этом чемпионате никому не будет легко чего-то достичь.

«Полесье» после 10 туров чемпионата занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.