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  4. Ямал покинул расположение сборной Испании
Чемпионат Европы
10 октября 2023, 11:52 |
273
0

Ямал покинул расположение сборной Испании

Вундеркинд из «Барселоны» не готов к ближайшим матчам

10 октября 2023, 11:52 |
273
0
Ямал покинул расположение сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) официально сообщила о том, что полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал покинул расположение национальной сборной Испании. Он пропустит октябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Шотландии и Норвегии (12 и 15 октября соответственно).

Такое решение было принято после медобследования игрока. Врачи пришли к выводу о том, что 16-летний вундеркинд из «Барселоны» к матчам не готов.

Напомним, в сентябре Ламин Ямал стал самым молодым игроком и автором гола в истории сборной Испании.

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Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 Барселона
Источник RFEF
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