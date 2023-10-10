Ямал покинул расположение сборной Испании

Королевская испанская федерация футбола (RFEF) официально сообщила о том, что полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал покинул расположение национальной сборной Испании. Он пропустит октябрьские матчи отбора на Евро-2024 против Шотландии и Норвегии (12 и 15 октября соответственно).

Такое решение было принято после медобследования игрока. Врачи пришли к выводу о том, что 16-летний вундеркинд из «Барселоны» к матчам не готов.

Напомним, в сентябре Ламин Ямал стал самым молодым игроком и автором гола в истории сборной Испании.