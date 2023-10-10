Джон ЭЛКАНН: «Мы доверяем Массимилиано Аллегри»

Главный акционер «Ювентуса» Джон Элканн рассказал о доверии к главному тренеру команды Массимилиано Аллегри:

«Мы планируем выиграть больше трофеев с Массимилиано Аллегри во главе. Мы доверяем Аллегри, мы рассчитываем на него».

Напомним, Массимилиано Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в период с 2014 по 2019 годы. Тогда он выиграл с клубом 11 трофеев, учитывая 5 из 5 чемпионств Италии.

В этом сезоне «Ювентус» неплохо стартовал в Серии А. В 8 матчах на счету «старой сеньоры» 5 побед, 2 ничьи и 1 поражение. Эти результаты позволяют клубу занимать 3-е место в турнирной таблице, отставая всего на 4 очка от «Интера», который идет 1-м.