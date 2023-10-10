Лазарет Металлиста пополнился ещё одним игроком

В среду харьковчане проведут пропущенный поединок 7-го тура с «Прикарпатьем»

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Металлиста» в игре с ивано-франковцами не сможет задействовать целый ряд исполнителей.

Еще с лета в клубном лазарете находятся защитник Кирилл Влага и полузащитник Даниил Кайдалов, а после первой осенней игры с «Буковиной» к ним присоединился еще один хавбек Алекс Чидомере.

Полузащитник Денис Пидручный, пропустив больше месяца из-за травмы, в сентябре вернулся в строй и пару раз попал в заявку на матчи, однако затем снова угодил на больничный.

Заканчивает отбывать дисквалификацию, тянущуюся с прошлого сезона, экс-днепрянин Виталий Федорив, а после четырех желтых карточек матч с «Прикарпатьем» вынужден будет пропустить и другой центральный защитник – капитан команды Габриэл Гомес.

«Металлист» после вылета из УПЛ и смены тренера неудачно стартовал в Первой лиге. В 10 поединках команда под руководством Андрея Анищенко набрала всего 6 очков и замыкает турнирную таблицу группы А. Безвыигрышная серия харьковчан длится 6 матчей (2 ничьи, 4 поражения).

В среду, 11 октября, «Металлист» в Ужгороде примет «Прикарпатье». Начало игры – в 13:00.