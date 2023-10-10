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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Сделаем выводы из первого матча с Северной Македонией»
Чемпионат Европы
10 октября 2023, 10:56 |
288
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сделаем выводы из первого матча с Северной Македонией»

Защитник сборной Украины – о подготовке к предстоящим матчам

10 октября 2023, 10:56 |
288
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сделаем выводы из первого матча с Северной Македонией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября):

— Все сосредоточены уже на грядущем матче со сборной Северной Македонии.
— Да, но еще не все футболисты приехали в расположение сборной. Мы еще не в полном составе, сегодня (в понедельник, – прим.) был восстановительный день. А уже со вторника, думаю, будет теория по игре Северной Македонии, а также анализ нашей игры с Италией. Это уже и будет старт полноценной подготовки.

— В первом матче с Северной Македонией что больше всего запомнилось? Возможно, не лучшее состояние газона?
— Когда с ними играла сборная Италии, поле было действительно в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле помешало нам так сыграть против них, а наша игра. Но мы смогли одержать победу. В предстоящем матче, думаю, все футболисты сделают выводы, а тренерский штаб поможет нам сыграть правильно.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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