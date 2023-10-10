Виталий МИКОЛЕНКО: «Сделаем выводы из первого матча с Северной Македонией»
Защитник сборной Украины – о подготовке к предстоящим матчам
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о подготовке к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября):
— Все сосредоточены уже на грядущем матче со сборной Северной Македонии.
— Да, но еще не все футболисты приехали в расположение сборной. Мы еще не в полном составе, сегодня (в понедельник, – прим.) был восстановительный день. А уже со вторника, думаю, будет теория по игре Северной Македонии, а также анализ нашей игры с Италией. Это уже и будет старт полноценной подготовки.
— В первом матче с Северной Македонией что больше всего запомнилось? Возможно, не лучшее состояние газона?
— Когда с ними играла сборная Италии, поле было действительно в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле помешало нам так сыграть против них, а наша игра. Но мы смогли одержать победу. В предстоящем матче, думаю, все футболисты сделают выводы, а тренерский штаб поможет нам сыграть правильно.
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