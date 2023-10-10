Чемпионат Европы10 октября 2023, 10:20 | Обновлено 10 октября 2023, 10:32
478
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Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией
Матч состоится 14 октября
10 октября 2023, 10:20 | Обновлено 10 октября 2023, 10:32
478
0
Фронтмен популярной украинской группы «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец споет государственный гимн накануне старта поединка против сборной Северной Македонии.
Матч состоится в Праге на «epet Arena» 14 октября, начало игры – в 16:00 по киевскому времени.
После матча с Северной Македонией команда Сергея Реброва сыграет против Мальты (17 октября).
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