Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Северной Македонией

Фронтмен популярной украинской группы «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергей Танчинец споет государственный гимн накануне старта поединка против сборной Северной Македонии.

Матч состоится в Праге на «epet Arena» 14 октября, начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

После матча с Северной Македонией команда Сергея Реброва сыграет против Мальты (17 октября).