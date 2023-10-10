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  4. Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 октября 2023, 09:59 |
113
0

Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Чжэнчжоу

10 октября 2023, 09:59 |
113
0
Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

10 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии сразится против тандема Николь Мелихар – Эллен Перес. Встреча начнется первым запуском, начало в 10:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

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Надежда Киченок Тимеа Бабош Николь Мелихар Эллен Перес WTA Чжэнчжоу
Источник Sport.ua
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