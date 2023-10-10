Киченок / Бабош – Мелихар / Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде парного разряда украинка в дуэте с Тимеа Бабош из Венгрии сразится против тандема Николь Мелихар – Эллен Перес. Встреча начнется первым запуском, начало в 10:00 по Киеву.

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В следующем раунде победительница встречи сразятся первого сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Нова Зеландия).

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