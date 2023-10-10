Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№97 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка сыграет против Мирры Андреевой (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктори Азаренко (№19 WTA) или Лейлы Фернандес (№60 WTA).

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