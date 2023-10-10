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WTA
10 октября 2023, 09:45 | Обновлено 10 октября 2023, 10:14
1202
2

Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гонконге

10 октября 2023, 09:45 | Обновлено 10 октября 2023, 10:14
1202
2
Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

10 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№97 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В первом раунде основы украинка сыграет против Мирры Андреевой (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктори Азаренко (№19 WTA) или Лейлы Фернандес (№60 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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ptolemeus
Пхахахахахах
Весь корт перед нею, суперниця вже просто відійшла вбік... А воно зі всієї дурі лупить в аут! 
Сміх та й годі.
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+2
Александр Ад
9 гейм програла сама собі,а за ним і 1 сет
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0
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