Даяна Ястремская – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гонконге
10 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№97 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В первом раунде основы украинка сыграет против Мирры Андреевой (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 10:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Виктори Азаренко (№19 WTA) или Лейлы Фернандес (№60 WTA).
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