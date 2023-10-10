Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда

«Челси» уже больше года пытается избавиться от своего форварда Ромелу Лукаку, но лондонскому клубу пока что удавалось лишь дважды пристроить игрока в аренду – сначала в «Интер», а теперь – в «Рому».

По информации инсайдер Фабрицио Романо, минувшим летом клуб и игрок договорились о сумме, за которую «Челси» будет готов продать 30-летнего бельгийца летом 2024 года. Речь идет примерно о 37 миллионах фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне на счету Ромелу Лукаку 7 голов в 8 матчах за «Рому» во всех турнирах.