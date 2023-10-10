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  4. Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда
Англия
10 октября 2023, 08:17 |
603
0

Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда

Покупателю придется выложить 37 миллионов фунтов

10 октября 2023, 08:17 |
603
0
Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» уже больше года пытается избавиться от своего форварда Ромелу Лукаку, но лондонскому клубу пока что удавалось лишь дважды пристроить игрока в аренду – сначала в «Интер», а теперь – в «Рому».

По информации инсайдер Фабрицио Романо, минувшим летом клуб и игрок договорились о сумме, за которую «Челси» будет готов продать 30-летнего бельгийца летом 2024 года. Речь идет примерно о 37 миллионах фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне на счету Ромелу Лукаку 7 голов в 8 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Ромелу Лукаку Челси Рома Рим Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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