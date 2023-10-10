Лукаку с Челси договорились о цене, за которую клуб продаст форварда
Покупателю придется выложить 37 миллионов фунтов
«Челси» уже больше года пытается избавиться от своего форварда Ромелу Лукаку, но лондонскому клубу пока что удавалось лишь дважды пристроить игрока в аренду – сначала в «Интер», а теперь – в «Рому».
По информации инсайдер Фабрицио Романо, минувшим летом клуб и игрок договорились о сумме, за которую «Челси» будет готов продать 30-летнего бельгийца летом 2024 года. Речь идет примерно о 37 миллионах фунтов стерлингов.
В нынешнем сезоне на счету Ромелу Лукаку 7 голов в 8 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
Глава комитета УАФ по этике и честной игре рассказал о судействе в Украине