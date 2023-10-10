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  4. Тренер ЧФР-Клуж: «Коноплянка испытывает проблемы с физической формой»
Румыния
10 октября 2023, 04:50 | Обновлено 10 октября 2023, 04:55
245
0

Тренер ЧФР-Клуж: «Коноплянка испытывает проблемы с физической формой»

Андреа Мандорлини сообщил, что украинец не готов играть

10 октября 2023, 04:50 | Обновлено 10 октября 2023, 04:55
245
0
Тренер ЧФР-Клуж: «Коноплянка испытывает проблемы с физической формой»
Профимедиа. Евгений Коноплянка

Украинский вингер румынского клуба «Клуж» Евгений Коноплянка пропустил матч своей команды с бухарестским «Динамо» (1:1). Главный тренер клуба Андреа Мандорлини объяснил причину отсутствия украинца

«Коноплянка на последней тренировке имел проблемы с физической формой, мне жаль его. В игре против Сепси (3:0) он был на скамье запасных, но теперь ему нужно сделать еще одну паузу», – сказал Мандорлини в интервью местному изданию ProSport.

В местной печати называют трансфер провальным, поскольку Коноплянка с момента перехода в команду сыграл за нее только два матча, в которых выходил на замены в конце игры.

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ЧФР Клуж Евгений Коноплянка
Источник Украинский футбол
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