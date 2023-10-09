Инсайдер: Роналду сообщил руководству Аль-Насра свои планы

Португальский нападающий Криштиану Роналду перед отъездом в национальную сборную сообщил руководству клуба «Аль-Насра» из Эр-Рияда, цвета которого он защищает, о своих дальнейших планах в карьере.

Сообщается, что 38-летний игрок хочет продлить с клубом контракт до начала 2027 года.

По данным инсайдера, Криштиану Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года, поэтому намерен до этого оставаться игроком «Аль-Насра». Затем португалец якобы объявит о своем уходе из футбола.