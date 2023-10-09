Инсайдер: Роналду сообщил руководству Аль-Насра свои планы
Португалец знает, чего хочет
Португальский нападающий Криштиану Роналду перед отъездом в национальную сборную сообщил руководству клуба «Аль-Насра» из Эр-Рияда, цвета которого он защищает, о своих дальнейших планах в карьере.
Сообщается, что 38-летний игрок хочет продлить с клубом контракт до начала 2027 года.
По данным инсайдера, Криштиану Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года, поэтому намерен до этого оставаться игроком «Аль-Насра». Затем португалец якобы объявит о своем уходе из футбола.
خبر مؤكد :— علي الحربي (@alharbi_44) October 9, 2023
كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة نادي #النصر السعودي قبل سفره إلى مُعسكر المُنتخب البرتُغالي بأنهُ يرغب بتجديد عقده إلى بداية عام 2027م "كريستيانو يُريد أن يلعب كأس العالم 2026م وهو لاعباً لنادي النصر ومن ثم سيُعلن اعتزاله لكُرة القدم" pic.twitter.com/8XxijdsMBk
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