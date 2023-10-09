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  4. Инсайдер: Роналду сообщил руководству Аль-Насра свои планы
Саудовская Аравия
09 октября 2023, 23:43 |
386
0

Инсайдер: Роналду сообщил руководству Аль-Насра свои планы

Португалец знает, чего хочет

09 октября 2023, 23:43 |
386
0
Инсайдер: Роналду сообщил руководству Аль-Насра свои планы
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду перед отъездом в национальную сборную сообщил руководству клуба «Аль-Насра» из Эр-Рияда, цвета которого он защищает, о своих дальнейших планах в карьере.

Сообщается, что 38-летний игрок хочет продлить с клубом контракт до начала 2027 года.

По данным инсайдера, Криштиану Роналду хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года, поэтому намерен до этого оставаться игроком «Аль-Насра». Затем португалец якобы объявит о своем уходе из футбола.

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Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник Twitter
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