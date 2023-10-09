Молодежная сборная Украины прибыла в Люксембург для подготовки к матчу квалификации Евро-2025 U-21 против команды этой страны.

Сине-желтая молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге.

Отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше), возглавляемая испанцем Унаи Мельгосой, начала 12 сентября с победы в номинально домашнем матче, состоявшемся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии (1:0).

Также в группе F, кроме двух сборных, выступают Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Именно с последними сине-желтые должны встретиться в следующем поединке. Матч состоится 12 октября во втором по населению городе Люксембурга, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Третий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболова арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

ФОТО. Молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге