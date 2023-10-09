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Молодежные турниры
09 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 23:28
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ФОТО. Молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге

Матч между сборными Люксембурга U-21 и Украины U-21 состоится 12 октября

09 октября 2023, 23:23 | Обновлено 09 октября 2023, 23:28
110
1
ФОТО. Молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге
УАФ

Молодежная сборная Украины прибыла в Люксембург для подготовки к матчу квалификации Евро-2025 U-21 против команды этой страны.

Сине-желтая молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге.

Отборочный цикл чемпионата Европы молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше), возглавляемая испанцем Унаи Мельгосой, начала 12 сентября с победы в номинально домашнем матче, состоявшемся в словацком Попраде, над командой Северной Ирландии (1:0).

Также в группе F, кроме двух сборных, выступают Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург. Именно с последними сине-желтые должны встретиться в следующем поединке. Матч состоится 12 октября во втором по населению городе Люксембурга, Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша. Игра начнется в 20:30 по киевскому времени.

Третий свой поединок, номинально домашний с английскими сверстниками, сине-желтые проведут 16 октября в словацком Кошице на стадионе Кошицкая футболова арена. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

ФОТО. Молодежка встретилась с украинцами, проживающими в Люксембурге

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Кошице сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Люксембург - Украина Евро-2025 U-21 фото диаспора
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Wlad West
Я так понимаю это потомственные слесари, кузнецы и токари.
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