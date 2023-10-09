Сборная Украины заняла 2-е место в Лиге наций C для игроков-ампутантов

В воскресенье, 8 октября, в бельгийском Бланкенберге завершились премьерные соревнования Лиги наций Европейской федерации футбола среди команд, сформированных из игроков с ампутацией конечностей.

Этот турнир состоит из четырех дивизионов, соревнования в которых проходят в четырех разных странах. Лига наций является квалификационным турниром чемпионата Европы 2024 года во Франции.

Участие в турнире принимала и национальная сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией конечностей. В дивизионе С сине-желтые выиграли сборные Греции (2:1) и Бельгии (1:0), а также разделили очки в безголевых поединках с командами Грузии и Израиля.

Как результат, украинцы набрали одинаковое количество зачетных баллов с грузинами – по 8, однако по худшей разнице забитых и пропущенных мячей завершили турнир на второй позиции. Сборная Грузии пробилась в дивизион B Лиги наций, а в дивизион D отправилась команда Бельгии.

Украинская сборная и ее капитан Юрий Сущ по завершении турнира получили от организаторов награду Fair Play.

Юрий Сущ поделился мнениями по поводу выступлений сборной: «Этот турнир интересен тем, что в дивизионе собираются команды одного уровня. Футбол в мире развивается, это видно на примере сборных Израиля и Грузии. Было интересно поучаствовать в Лиге наций.

Большая честь для нас, что в составе нашей команды играли ребята, получившие травмы, защищая Украину! Конечно, всегда хочется побеждать, однако вторым местом мы не разочарованы, ведь считаем, что достойно представили нашу страну на турнире.

Также приятно, что Украина квалифицировалась на чемпионат Европы. Надеемся, что команда пополнится новыми исполнителями, которые составят достойную конкуренцию нынешним игрокам за место в составе, а мы сможем продемонстрировать хороший футбол на континентальном первенстве».

Также, возвращаясь домой после соревнований, игроки сборной Украины встретили в аэропорту Варшавы футболиста национальной команды Андрея Ярмоленко, получив от него поздравления с успешными выступлениями и сделав общие фотографии.