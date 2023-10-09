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Англия
09 октября 2023, 22:52 | Обновлено 09 октября 2023, 22:59
596
0

Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»

Крис Саттон – о камерунском голкипере «красных дьяволов»

09 октября 2023, 22:52 | Обновлено 09 октября 2023, 22:59
596
0
Экс-игрок Челси: «Подписав Онана, МЮ совершил большую ошибку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

50-летний бывший нападающий лондонского «Челси» Крис Саттон высказал мнение об уровне игры голкипера «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Англичанин заявил, что камерунский страж ворот не соответствует уровню «Манчестер Юнайтед».

«Онана неплохо играет ногами, но в конечном счете нужно использовать руки, и я не думаю, что в этом он достаточно хорош.

Люди любят разбирать начало голевых атак: «Тут ошиблись полузащитники, там неточная передача, здесь Линделеф мог сыграть получше». Но суть такова, что на протяжении многих лет у «Юнайтед» были отличные вратари: Шмейхель, Де Хеа.

Де Хеа был намного более сильным голкипером, чем Онана. Если бы Онана выполнял свою работу, вопросов бы не возникало. А совершить сэйв в игре с «Брентфордом» было не так сложно. Думаю, Андре создает дополнительное давление на команду, и правда заключается в том, что он недостаточно хорош для «МЮ». Клуб совершил большую ошибку, подписав его», – заявил Саттон.

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Крис Саттон Андре Онана Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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