Мальта объявила состав на матчи с Италией и Украиной

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини объявил состав подопечных на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командами Италии и Украины. Итальянский специалист рассчитывает на 28-х исполнителей.

Вратари: Генри Бонелло («Хамрун Спартанс»), Рашид Аль-Туми («Слима Вондерерс»), Джейк Галеа («Валлетта»).

Защитники: Зак Мускат («Фаренсе», Португалия), Жан Борг («Слима Вондерерс»), Фердинандо Апап, Курт Шоу (оба – «Хибернианс»), Стив Борг («Хамрун Спартанс»), Энрико Пепе («Биркиркара»).

Полузащитники: Мэттью Гийомье («Сталь Мелец», Польша), Кейн Аттард («Белененсеш», Португалия), Тедди Теума («Стад Реймс», Франция), Хуан Корбалан, Райан Камензули, Джозеф Мбонг (все – «Хамрун Спартанс»), Адам Магри, Данстан Велла (оба – «Флориана»), Стивен Пизани («Санта-Лючия»), Николай Мускат («Марсашлокк»), Янник Янкам («Биркиркара»), Бьорн Кристенсен («Хибернианс»), Брэндон Пайбер («Валлетта»).

Нападающие: Джоди Джонс («Ноттс Каунти», Англия), Юрген Дегабриеле («Хибернианс»), Кириан Нвоко («Флориана»), Пол Мбонг, Александер Сатариано (оба – «Биркиркара»), Люк Монтебелло («Хамрун Спартанс»).

14 октября, как известно, сборная Мальты в Бари проведет матч отбора Евро-2024 с Италией, а 17 октября в Та-Кале примет команду Украины (начало игры – в 21:45 по киевскому времени).