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  4. КАЛИНИНА: «Сложно было тогда, когда Перес выходила вперед после подачи»
WTA
09 октября 2023, 20:10 |
409
0

КАЛИНИНА: «Сложно было тогда, когда Перес выходила вперед после подачи»

Украинка прокомментировала победу над Эллен Перес на старте турнира в Чжэнчжоу

09 октября 2023, 20:10 |
409
0
КАЛИНИНА: «Сложно было тогда, когда Перес выходила вперед после подачи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Эллен Перес (Австралия, WTA 456) в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай):

«Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис. Ничего особенного. Все как и в каждом другом матче. Я готовилась, имела хорошую стратегию. Мне хватило двух сетов для победы, так что я счастлива и довольна своей игрой сегодня.

Перес хорошо играет в паре, конечно, она демонстрировала большую вариативность в игре. Особенно сложно было тогда, когда она выходила вперед после подачи. Было много непростых розыгрышей. Какие-то я выиграла, какие-то проиграла, но порой было действительно тяжело. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть, кто нашёл возможность, чтобы прийти на мой поединок», – сказала Ангелина.

В 1/8 финала турнира украинка встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Вера Звонарева.

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Источник Большой теннис Украины
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