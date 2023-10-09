КАЛИНИНА: «Сложно было тогда, когда Перес выходила вперед после подачи»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу над Эллен Перес (Австралия, WTA 456) в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай):

«Сегодня я просто пыталась играть в свой теннис. Ничего особенного. Все как и в каждом другом матче. Я готовилась, имела хорошую стратегию. Мне хватило двух сетов для победы, так что я счастлива и довольна своей игрой сегодня.



Перес хорошо играет в паре, конечно, она демонстрировала большую вариативность в игре. Особенно сложно было тогда, когда она выходила вперед после подачи. Было много непростых розыгрышей. Какие-то я выиграла, какие-то проиграла, но порой было действительно тяжело. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть, кто нашёл возможность, чтобы прийти на мой поединок», – сказала Ангелина.

В 1/8 финала турнира украинка встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Вера Звонарева.