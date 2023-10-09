Благоя МИЛЕВСКИ: «Нас устроит только победа над Украиной»

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски рассказал о начале подготовки к матчу отбора на Евро-2024 против Украины (14 октября):

«У нас нет проблем с составом. Я бы сказал, что те, кто начали подготовку, — это наша реальность на данный момент, хотя нам всем хотелось бы иметь 50−60 игроков в обойме сборной. Мы уже выходим на финишную прямую, где все матчи решающие. Нас, как и Украину, устраивает только победа, чтобы оказаться в оптимальной ситуации перед ноябрьскими поединками. Я ожидаю открытой игры, потому что никто не будет играть на ничью.

Нами была проанализирована первая игра с украинцами, особенно последние 30 минут. Замечены аномалии и положительные моменты. Нам придется многое исправить по опыту первого матча. Мы хотим победить, работаем только на такой результат, с каким бы соперником мы ни играли. Атмосфера в раздевалке после сентябрьских матчей стала лучше».