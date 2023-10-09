Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шальке назначил нового главного тренера
Германия
09 октября 2023, 18:48 |
294
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шальке назначил нового главного тренера

Команду возглавил Карел Герартс

09 октября 2023, 18:48 |
294
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шальке назначил нового главного тренера
ФК Шальке. Карел Герартс (по центру)

«Шальке» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Карела Герартса. Контракт с 41-летним бельгийским специалистом рассчитан до лета 2025 года.

Свою самостоятельную тренерскую карьеру Герартс начал лишь год назад в «Юнион Сен-Жилуаз». Он привел команду к бронзовым медалям чемпионата Бельгии и был признан лучшим тренером года в стране.

На посту главного тренера «Шальке» Герартс заменил Томаса Прайса. Сейчас команда занимает 16-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Также на пост главного тренера «Шальке» рассматривал Рауля Гонсалеса.

По теме:
Рауль отказался возглавить Шальке
ВИДЕО. Хоффенхайм забавно представил новичка команды
Это провал года. Боруссия Д сыграла вничью и подарила титул Баварии
Шальке
Источник ФК Шальке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Футбол | 08 октября 2023, 19:45 3
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье

Матч 10-го тура между «Зарей» и «Шахтером» перенесен на более поздний срок

ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами
Футбол | 09 октября 2023, 17:17 0
ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами
ВИДЕО. Мбаппе не забил в пустые ворота. ПСЖ обыграл Ренн в матче с 4 голами

Игра завершилась со счетом 3:1, Килиан упустил супершанс

Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09.10.2023, 07:00
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Волейбол | 09.10.2023, 00:14
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Теннис | 09.10.2023, 15:07
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Минус травмированный лаки-лузер. Цуренко обыграла россиянку в Чжэнчжоу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
08.10.2023, 11:00 17
Футбол
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
Каждый час – в спортзале. Мудрик проигнорировал советы руководства Челси
09.10.2023, 10:49 23
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 2
Волейбол
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
08.10.2023, 07:00 196
Футбол
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 30
Футбол
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
07.10.2023, 23:59 7
Футбол
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
Стали известны пять из шести обладателей олимпийских лицензий
08.10.2023, 16:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем