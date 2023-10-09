Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире WTA 125 в Руане
9 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Руане.
В первом раунде соперницей украинки станет Джоди Баррейдж из Великой Британии (№91 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.
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Это будет второй матч между теннисистками, в первом украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№110 WTA) или Алисы Робб (№213 WTA).
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