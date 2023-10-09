Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Руане.

В первом раунде соперницей украинки станет Джоди Баррейдж из Великой Британии (№91 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч между теннисистками, в первом украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№110 WTA) или Алисы Робб (№213 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА