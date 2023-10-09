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  4. Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
09 октября 2023, 16:07 |
201
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Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире WTA 125 в Руане

09 октября 2023, 16:07 |
201
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Дарья Снигур – Джоди Баррейдж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

9 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Руане.

В первом раунде соперницей украинки станет Джоди Баррейдж из Великой Британии (№91 WTA). Время начала поединка – 16:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет второй матч между теннисистками, в первом украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№110 WTA) или Алисы Робб (№213 WTA).

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Источник Sport.ua
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