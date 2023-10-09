Италия09 октября 2023, 15:45 | Обновлено 09 октября 2023, 16:11
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Ди Марцио: Филиппо Индзаги вскоре возглавит клуб Серии А
«Салернитана» вскоре уволят Паулу Соузу
09 октября 2023, 15:45 | Обновлено 09 октября 2023, 16:11
326
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«Салернитана» в ближайшее время намерена уволить главного тренера команды Паулу Соузу. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, заменить португальца на должности главного тренера должен Филиппо Индзаги. Его последним местом работы была «Реджина», которая играла в Серии В.
Также в своей тренерской карьере 50-летний Индзаги-старший работал с «Миланом», «Венецией», «Болоньей», «Беневенто» и «Брешией».
После восьми туров «Салернитана» занимает предпоследнее, 19-е место в Серии А с 3 очками в активе.
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