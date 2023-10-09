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09 октября 2023, 15:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 октября

Важные события во всех видах спорта

09 октября 2023, 15:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Бертон Альбион – Кембридж Юнайтед

Favbet 2.26 – 3.30 – 3.20

ТЕННИС

16:00 Дарья Снигур – Джоди Беррейдж

Favbet 2.03 – 1.77

16:00 Ангелина Калинина – Эллен Перес

Favbet 1.11 – 6.95

ФУТЗАЛ

19:30 Словакия – Германия

Favbet 1.12 – 8.70 – 13.20

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Источник Sport.ua
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