Другие новости09 октября 2023, 15:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 октября
Важные события во всех видах спорта
09 октября 2023, 15:21 |
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В понедельник, 9 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Бертон Альбион – Кембридж Юнайтед
ТЕННИС
16:00 Дарья Снигур – Джоди Беррейдж
16:00 Ангелина Калинина – Эллен Перес
ФУТЗАЛ
19:30 Словакия – Германия
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