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  4. Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позицию вратаря
Италия
09 октября 2023, 15:38 |
453
0

Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позицию вратаря

Нападающий стал лучшим вратарем недели в Италии

09 октября 2023, 15:38 |
453
0
Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позицию вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine

На официальной странице Серии А в сети Twitter появилась символическая сборная 8-го тура чемпионата.

Особенно интересна в ней позиция вратаря, ведь там красуется французский нападающий «Милана» Оливье Жиру. Напомним, 37-летнему страйкеру в матче против «Дженоа» пришлось заменить в воротах Майка Меньяна, когда тот удалился на 90+8-й минуте игры. Казалось, что за остаток времени у Оливье не будет много работы, но однажды он спас команду от пропущенного гола, чем вызвал появление сотен мемов.

Поддержать тренд на шутки о вратарских способностях Оливье Жиру решила и сама Серия А, добавив его в символическую сборную тура именно как вратаря.

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Оливье Жиру Милан символическая сборная Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Серия A
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