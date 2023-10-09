Оливье Жиру попал в символическую сборную тура Серии А на позицию вратаря
Нападающий стал лучшим вратарем недели в Италии
На официальной странице Серии А в сети Twitter появилась символическая сборная 8-го тура чемпионата.
Особенно интересна в ней позиция вратаря, ведь там красуется французский нападающий «Милана» Оливье Жиру. Напомним, 37-летнему страйкеру в матче против «Дженоа» пришлось заменить в воротах Майка Меньяна, когда тот удалился на 90+8-й минуте игры. Казалось, что за остаток времени у Оливье не будет много работы, но однажды он спас команду от пропущенного гола, чем вызвал появление сотен мемов.
Поддержать тренд на шутки о вратарских способностях Оливье Жиру решила и сама Серия А, добавив его в символическую сборную тура именно как вратаря.
𝐁𝐄𝐒𝐓 𝐗𝐈 @Fantacalcio 🔎 trova l'intruso 🥸 pic.twitter.com/AGrVQOeRzq— Lega Serie A (@SerieA) October 9, 2023
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